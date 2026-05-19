provvedimenti adottati oggi dalla Giunta comunale di Brindisi

La Giunta comunale di Brindisi nella mattina di oggi, martedì 19 maggio 2026, ha approvato 20 deliberazioni istruite dai seguenti settori: Programmazione economica e sviluppo (6), Civica avvocatura (5), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (3), Gabinetto del Sindaco (2), Gestione Patrimonio immobiliare (1), Servizi alla Persona (1), Politiche educative (1) Servizi Finanziari (1).

L’Esecutivo cittadino ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) inerente i “Lavori di messa in sicurezza ed interventi urgenti di manutenzione su beni immobili di proprietà comunale e miglioramento della sostenibilità ambientale. Immobili Comunali Vari”, per l’importo complessivo di 144.516,54 euro. Ancora, in tema di “Orti urbani” ha provveduto a rideterminare la destinazione di lotti residuali destinati alla categoria degli orti tradizionali, poiché non risultano assegnati 3 lotti destinati alla categoria degli “orti sociali” e 6 appartenenti alla categoria degli “orti per il Terzo Settore”.

Tra le altre decisioni, la Giunta comunale ha stabilito di orientare il processo di aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune di Brindisi con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di intermodalità e realizzazione di hub di mobilità; al potenziamento del trasporto pubblico locale, anche mediante servizi innovativi (compreso lo sviluppo di collegamenti via mare quali la cosiddetta “circolare del mare”); alla promozione della mobilità attiva e condivisa, dei servizi sharing e on-demand; allo sviluppo della logistica urbana sostenibile; e) implementazione e gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL); alla revisione delle politiche di gestione della sosta e dello spazio pubblico, in coerenza con gli obiettivi del progetto europeo PARSMO (Progetto di cooperazione europea Interreg Europe Parsmo – Parking Policies for sgared Mobility).

Osservando che il progetto europeo LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE, ha l’obiettivo di rendere le città della costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso interventi di recupero dei suoli, di piantumazione di foreste e aree verdi, con soluzioni flessibili e favorendo la concreta realizzazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, l’Esecutivo cittadino ha approvato il “Protocollo per le Città Verdi Resilienti”, finalizzato ad avviare la collaborazione per il trasferimento delle attività e degli strumenti elaborati in quel Progetto citato e attivando scambi di informazioni e osservazioni sulla gestione del verde urbano nel Comune di Brindisi.

In considerazione del fatto che il progetto “Hello Healthy” – Mente e Movimento”, rivolto ai bambini tra i 4 e i 12 anni affetti dalla Sindrome di Down, ha permesso il potenziamento dell’offerta sanitaria e l’ampliamento dei percorsi riabilitativi già in corso, la Giunta ha approvato la compartecipazione del Comune di Brindisi al proseguimento dello stesso. Sulla premessa, poi, che l’IPSSS “F.L. Morvillo Falcone – M. Bassi” di Brindisi opera in qualità di “capofila” di una rete di Istituti Scolastici del territorio, aderenti allo Sportello Autismo denominato “Blue Heart”, attivato presso l’Istituzione scolastica stessa e ampliato con l’attivazione dello “Sportello d’ascolto sulla Sindrome di Tourette” a supporto delle famiglie, dei docenti e degli studenti. L’Esecutivo cittadino ha deciso l’adesione al Protocollo d’Intesa, al quale aderiscono, oltre all’Istituto “Morvillo Falcone”, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi, Tourette Italia ETS, il Tavolo provinciale Autismo, la Società Cooperativa Sociale Socioculturale, la ASL Brindisi, l’Irccs “Eugenio Medea”.

Prorogata di 36 mesi la gestione in concessione alla cooperativa Sociale Gialla per gli asili “Modigliani”, “Cellini”, Sant’Angelo”, San Michele” già gestiti dalla stessa ditta con complessi 194 posti iscritti nel registro regionale e nel contempo ha preso atto che per l’anno educativo 2026/2027 le nuove iscrizioni per la sezione lattanti per un massimo di 10 bambini e per la sezione semidivezzi per un massimo di 20 minori, saranno gestite in concessione dalla cooperativa sociale Gialla.

Nell’ambito delle politiche educative, il Comune ha approvato lo schema di convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie “Maggi”, “Nuovi Orizzonti”, “S. Elisabetta”, “La Tartaruga Mausan”. Essa, con validità dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, disciplina modalità e condizioni per l’accesso ai contributi che saranno assegnati al Comune in sede di riparto annuale delle risorse a valere sul Diritto allo Studio, ovvero sul Sistema Integrato per l’educazione e istruzione da zero a sei anni.

Tra le altre decisioni, l’Esecutivo cittadino ha deliberato la compartecipazione del Comune alla realizzazione della tappa cittadina del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio – Meeting CSI, proposta dall’Associazione Vogatori Remuri Brindisi Asd, prevista per il 14 giugno 2026, nonché la compartecipazione all’organizzazione dello spettacolo dal titolo “L’Eterna Lotta”, che si terrà il 27 giugno 2026 ed ancora ha deliberato di essere partner alla proposta progettuale “Basterebbe aprire” finalizzata alla realizzazione di attività educative, sociali, culturali e di inclusione rivolte ai minori e alle famiglie, che l’impresa sociale “Con i Bambini” intende candidare al bando “Legami di libertà” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Fra le compartecipazioni anche quella al Memorial di calcio “Gianfranco Conte”, che si svolgerà a Tuturano dal 25 al 30 maggio 2026 presso il Palazzetto dello Sport e quella all’iniziativa “Un calcio senza barriere”, organizzata dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Oltre l’Orizzonte, che si terrà a Brindisi nella mattinata del 31 maggio 2026.