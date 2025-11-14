Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 14 novembre

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 14 novembre 2025, ha approvato due provvedimenti istruiti dal Settore Lavori pubblici.

Considerato il carattere di imprevedibilità della spesa e rilevata l’urgenza di far fronte agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza su beni immobili di proprietà comunale, l’Esecutivo cittadino ha approvato l’autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva l’importo di 100.000 euro. Quindi ha varato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli “Interventi per abbattimento barriere architettoniche presso la scuola primaria Scivales in via Fulvia” per un importo complessivo di 120.000 euro, approvando la candidatura all’Avviso pubblico del 31 ottobre scorso circa l’ottenimento dei finanziamenti previsti dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 24 ottobre 2025.