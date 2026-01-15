Facebook Instagram
Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 15 gennaio 2026

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 15 gennaio 2026, ha approvato otto provvedimenti istruiti dai Settori: Civica Avvocatura (4), Risorse Umane (1), Contratti e Appalti (1), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (1), Servizi alla Persona (1).

L’esecutivo cittadino ha approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e ancora ha approvato l’istanza di finanziamento dei Progetti di fattibilità per l’intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria “Livio Tempesta” per l’importo di 99.700 euro e della scuola dell’infanzia “Boschetti Alberti” per l’importo di 82.000,00, nonché il Progetto di fattibilità tecnico economica per la “Messa in sicurezza di ponti e viadotti in ambito urbano” per importo di 120.000 euro.

Fra gli altri provvedimenti, sono stati approvati il Progetto denominato “Nonni in guardia contro le truffe” secondo la circolare del Ministero e le indicazioni della Prefettura di Brindisi e la conseguente candidatura del Comune all’accesso dei contributi previsti nel Fondo per le iniziative di prevenzione e di contrasto delle truffe agli anziani (fondo Unico Giustizia), quantificati in 16.751,51 euro.

