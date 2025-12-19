Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 18 dicembre 2025

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 18 dicembre 2025, ha approvato diciassette provvedimenti istruiti dai Settori: Affari legali (5), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (3), Gabinetto del sindaco (3), Cultura (2), Patrimonio (1), Tributi (2), Ambiente (1).

L’esecutivo cittadino, tra le altre decisioni, su proposta dell’Associazione polacca “Partnerstwo

Borów Niemodlinskich”, ha autorizzato la messa in opera di una Pietra d’Inciampo in via Giordano Bruno civico 34, ultima abitazione del brindisino Giovanni Crescenzio deceduto nel campo di concentramento di Lamsdorf, in Polonia.

Al fine di partecipare al bando per il finanziamento della riqualificazione di aree degradate presenti sul territorio comunale, quindi, la Giunta comunale ha individuato l’area da candidare in un suolo degradato della superficie di circa 5 ettari, ubicato ai margini del quartiere Sant’Elia.

L’Esecutivo cittadino ha ancora deciso di partecipare, quale partner, al progetto “Book Experience Kids – Il Libro Parlante 0–6”, per la promozione della lettura nella primissima fascia di età.

La Giunta ha quindi deliberato l’acquisizione in concessione gratuita, dall’Arcidiocesi di Brindisi, della Chiesa del Cristo, nell’ambito del programma di riqualificazione “Centro storico di Levante” prevedendosi un intervento di restauro della chiesa da destinare a luogo di culto e per servizi culturali.

Fra le deliberazioni assunte dall’Esecutivo cittadino la correzione materiale del precedente deliberato sulle tariffe dell’imposta di soggiorno. Per le Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all’aria aperta la tassa di soggiorno è fissata in un euro a notte per massimo 7 notti consecutive in bassa stagione e in 2 euro a notte per massimo 7 notti consecutive, in alta stagione.

La Giunta comunale, tra le altre decisioni, ha approvato atto di indirizzo per l’emungimento del percolato nella discarica comunale in località “Autigno” a conclusione degli interventi in corso riguardanti misure di prevenzione, ripristino e riqualificazione della messa in sicurezza di emergenza della stessa discarica.

L’Organo di governo cittadino ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Coldiretti Brindisi finalizzato all’avvio di un progetto per sostenere le iniziative di eradicazione delle piante infette e di ripiantumazione delle nuove cultivar xylella resistenti realizzati da privati che, non essendo azienda agricola professionale e non rivestendo la qualifica di coltivatori diretti, non possono accedere al sostegno pubblico.

Fra gli altri provvedimenti, la Giunta ha deciso di regolamentare ai sensi del Codice della Strada la sosta nel parcheggio in convenzione tra Via Dalmazia e Viale Aldo Moro, di pertinenza della struttura commerciale “Supermercato CONAD”. Con tale delibera è stato deciso che l’area di parcheggio sia accessibile al pubblico per le 24 ore giornaliere, compresi i giorni festivi, con la sosta consentita in tutti gli stalli delimitati che si trovano all’interno dell’area di parcheggio, con possibilità di sostare gratuitamente fino a un massimo di 60 minuti dall’ingresso all’interno dell’area medesima, esponendo il disco orario, con il limite di due visite per ogni giorno.

L’esecutivo cittadino ha tra l’altro approvato il programma di eventi natalizi “Brindisi a Natale 2025”, proposto dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi da realizzarsi in occasione delle festività natalizie 2025; le modifiche e gli aggiornamenti del catasto della segnaletica orizzontale e verticale, urbana ed extraurbana della Città di Brindisi.