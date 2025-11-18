Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 18 novembre 2025

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 18 novembre 2025, ha approvato dodici provvedimenti istruiti dalla Civica Avvocatura (3), dal Settore Servizi finanziari (3) e Programmazione economica e sviluppo (6).

L’Esecutivo cittadino, ha confermato l’intendimento di prevedere l’installazione di illuminazioni natalizie lungo le vie del centro cittadino e delle piazze più importanti (Corso Roma, Corso Umberto, Corso Garibaldi, Piazza Cairoli e Piazza Vittoria, ecc.) e, con altro provvedimento, ha affidato alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi la gestione delle risultanze dell’avviso “Luci e colori del Natale” e delle risultanze dell’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte di eventi ed iniziative da inserire in un calendario unico degli Eventi Natalizi della Città di Brindisi.

La Giunta comunale, quindi, ha deliberato la compartecipazione all’iniziativa promossa dalla L.E.P.A. Brindisi, che si svolgerà il 22 e 23 novembre 2025, nonché la compartecipazione al progetto “Notte Bianca dei Cori” da tenersi il 13 giugno 2026 concedendo il patrocinio del Comune e l’utilizzo gratuito per l’intera giornata della Sala della Colonna; della Sala del Convento di Santa Chiara; del Tempietto di S. Giovanni al Sepolcro; del Foyer del Teatro Verdi.

Approvata anche l’adesione del Comune di Brindisi, in qualità di partner, ai progetti “LeggiAmo il teatro. Percorsi di educazione alla lettura nella scuola primaria” e “Voci di Comunità. La città legge ad alta voce”.

La Giunta comunale, tra l’altro, ha pure approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Brindisi, il C.O.N.I. Brindisi e il Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Brindisi finalizzato a promuovere e sostenere sport inclusivi e accessibili a tutte le persone con disabilità.