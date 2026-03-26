Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 26 marzo 2026

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 26 marzo 2026, ha approvato sei provvedimenti istruiti dai Settori: Lavori pubblici (4), Programmazione economica e sviluppo (1), Civica Avvocatura (1).

L’esecutivo cittadino ha approvato il Progetto Esecutivo riguardante la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicate nelle Variante di recupero degli insediamenti abusivi del comparto Torre Rossa, che ha un valore complessivo di 5 milioni di euro e ha preso atto dell’impegno della società Snam a supportare il Comune attraverso definire le misure compensative, da inserire in un apposito accordo regolante gli aspetti tecnico-economici tra le parti.

La Giunta comunale, ancora, per un importo complessivo di 1,070 milioni di euro, ha candidato sull’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sei progetti di intervento di adeguamento alle norme antincendio riguardanti rispettivamente la Scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” in via Tirolo, la Scuola primaria e dell’infanzia “S. Giovanni Bosco” in via Cicerone, la Scuola primaria “Collodi” in via Mecenate, la Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” in via Don Guanella, la Scuola primaria Calò in via Primo Longobardo e la Scuola primaria e dell’infanzia “Perasso” in c.so Roma”.

Tra le altre decisioni, l’Esecutivo cittadino ha approvato l’atto d’indirizzo con le variazioni al vigente programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alla rete del Comune di Brindisi. In particolare, a decorrere dal 1° maggio 2026, entreranno in vigore le variazioni definitive delle Linee 3, 5, 8 (che collegano i quartieri con Stazione Ferroviaria e centro) ed AP con lo spostamento definitivo della fermata di Via Indipendenza (nei pressi della Chiesa della Pietà) di circa 80 metri, nel nuovo sito individuato (poco prima di Via Saponea). A decorrere dal 1° giugno 2026, entrano in vigore le variazioni definitive delle Linee 3, 4 e 31 nel Quartiere Paradiso.

La Giunta ha preso atto della candidatura del Comune di Brindisi per l’accesso ai servizi offerti dal Polo di innovazione digitale per la Puglia e Basilicata CETMA-DISHME, finalizzati a supportare percorsi di innovazione e trasformazione digitale attraverso la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento.