Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 30 ottobre 2025

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 30 ottobre 2025, ha approvato nove provvedimenti istruiti dal Settore Affari Legali (1), Lavori Pubblici (1) Programmazione economica e sviluppo (4), Cultura (2), Gabinetto (1).

La Giunta, tra le altre decisioni, ha provveduto all’inserimento organico dei servizi pubblici di bike sharing nel Piano Triennale dei Servizi 2024–2026, in coerenza con gli obiettivi di intermodalità e transizione ecologica.

L’esecutivo cittadino ha poi approvato il partenariato del Comune di Brindisi al progetto “Sant’Elia-scuola di sport popolare” per il bando Fondazione Con il Sud “Sport e Inclusione”.

Quindi, ha preso atto della concessione del finanziamento europeo a favore del Comune di Brindisi nell’ambito del Programma URBACT IV, per l’importo totale di 206.700 euro, destinato alla rigenerazione degli spazi pubblici, inclusione sociale e imprenditorialità locale, governance collaborativa; e ancora ha preso atto del finanziamento europeo a favore del Comune di Brindisi, per l’importo totale di 78.125 euro, destinato rafforzare le politiche locali per l’inclusione attiva degli anziani, la salute, lo sport e la coesione sociale.

Approvati dall’esecutivo sia la partecipazione al IV Bando per il rafforzamento e lo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio essendo attivo in Città il DUC “Brundisium”, sia lo svolgimento dell’evento “Thesaurus Ecclesiae Brundusinae. San Teodoro, il soldato venuto dal mare”, in partenariato con la Parrocchia Cattedrale, in occasione dell’VIII Centenario della traslazione del corpo di San Teodoro.

Decisa ancora la compartecipazione al Progetto Build the Change con l’evento finale programmato per il 27 novembre 2025 con protagonisti minori fra i 6 e i 16 anni, impegnati alla realizzazione e sperimentazione di un futuro sostenibile.

Approvata, infine, la scheda progetto di “DREAM – Home Lab Laboratori Inclusivi”, per un importo complessivo di 150.000,00 euro indirizzati al “Servizio per supporto spazio polifunzionale autismo – Casa di Quartiere DREAM”.