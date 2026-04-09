Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 9 aprile

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 9 aprile 2026, ha approvato tredici provvedimenti istruiti dai seguenti settori: Programmazione economica e sviluppo (5), Pianificazione e gestione del Territorio (3), Civica Avvocatura (3), Servizi Finanziari (1), Ragioneria (1).

L’esecutivo cittadino ha approvato due schemi di Convenzione che disciplinano gli obblighi in capo alle società, che propongono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e ha preso atto che la misura compensativa per la società FFK SPV2 SRL sia di un importo complessivo di 139.427,68 euro destinato al “Revamping impianto di raffrescamento e riscaldamento sala consiliare palazzo di città”, mentre per la società NOVAENERGY S.R.L. ammonti a 144.516,54 euro da destinare a “Interventi di recupero e adeguamento di immobili comunali”.

La Giunta ha quindi approvato il Progetto di Fattibilità tecnico economica per il “Restauro delle Case Minime site in via Santa Chiara e la valorizzazione area verde di pertinenza”. Il costo dell’investimento sarà di 433.432,35 euro nell’ambito del Programma di azione e coesione complementare al PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020, Progetto “Brindisi Smart City Port”.

Tra gli altri provvedimenti adottati, la Giunta ha approvato la partecipazione del Comune di Brindisi in qualità di partner all’Avviso pubblico della Regione Puglia “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0” aderendo alla proposta della società Cooperativa di Comunità “Legami di Comunità – BR” nata da una rete di cittadini, abitanti del quartiere Sant’Elia, con le finalità di contrasto alla povertà educativa e la lotta al disagio giovanile e alle devianze, per creare occupazione, potenziare il ruolo dei cittadini nei processi decisionali, valorizzare e riutilizzare il Parco Urbano e del Centro Polisportivo “R. Buscicchio”, teso al rilancio dello sport e della cultura come motori della rigenerazione umana e urbana.

L’Esecutivo ha poi approvato la compartecipazione del Comune a diverse manifestazioni. In particolare la V edizione della “Mousiké Commenda”, prevista per il 21 maggio 2026, presso il Nuovo Teatro Verdi; la IV edizione di “Una serata tra le Stelle…dimenticate”, prevista per l’8 maggio 2026 presso la Sala “M. M. Guadalupi”; la 1000 Miglia Experience Italy 2026, che fa tappa a Brindisi domani, 10 aprile 2026; la conferenza stampa di presentazione della squadra di serie A femminile di padel Bellaria SSD, prevista per l’11 aprile 2026, nella Sala “M. M. Guadalupi”.

La Giunta comunale ha autorizzato la rinegoziazione del residuo debito al 1° gennaio 2026 dei mutui contratti dal Comune e individuati nell’elenco reso noto dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta propriamente di una rimodulazione, in quanto non cambiano né scadenze finali, né gli interessi ed invece vengono azzerate le rate della sorte capitale del 2026 e 2027 con l’importo che viene suddiviso tra le rate restanti fino alla completa estinzione. In base alla prevedibile istruttoria della Cassa Depositi e Prestiti, il risparmio, in questi 2 anni non dovrebbe essere inferiore a 1,3 milioni di euro l’anno di risorse libere e un aggravio sulle rate successive di circa 200mila euro annui.