Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 9 dicembre 2025

La Giunta comunale di Brindisi, riunitasi oggi, martedì 9 dicembre, ha approvato la candidatura all’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” con cui si dà attuazione al Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito. In particolare ha prospettato interventi di adeguamento alle norme antincendio presso la scuola dell’infanzia “J. Piaget”, presso le Scuole dell’infanzia e primarie di via Austria e “G. Rodari”, presso le scuole secondarie “Marzabotto” e “Kennedy” per un importo complessivo del piano economico pari a 684.500 euro, nonché un intervento urgente di messa in sicurezza della scuola primaria e dell’infanzia “S. Lorenzo” per un importo del quadro economico di 194.000 euro.