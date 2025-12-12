Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi  nella seduta del giorno 11 dicembre 2025

La Giunta comunale di Brindisi, riunitasi giovedì 11 dicembre, ha approvato nove provvedimenti rivenienti dai Settori Tributi e Patrimonio (3), Polizia Locale (2), Ambiente (1), Pes (2) e Cultura (1).

Sono state confermate le tariffe dell’imposta di soggiorno, fissandole in 1,50 euro a notte per massimo sette notti per Alberghi da 1, 2 e 3 stelle, agriturismi, B&B, Affittacamere, locazioni brevi, case e appartamenti nel periodo di bassa stagione (gennaio, febbraio e marzo) e in 2,5 euro a notte per massimo sette notti nel periodo di alta stagione. La tassa di soggiorno in alberghi da 4 stelle in poi, residenze turistico-alberghiere, dimore storiche, residenze d’epoca è fissata in 2 euro a notte per massimo 7 notti consecutive nel periodo di bassa stagione e in 3 euro a notte per massimo 7 notti consecutive nel periodo di alta stagione. Per Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all’aria aperta non compresi nelle precedenti tipologie la tassa di soggiorno è fissata in bassa stagione in un euro a notte per massimo 7 notti consecutive e in alta stagione in 2 euro a notte per massimo 7 notti consecutive.

La Giunta ha ancora provveduto ad adottare la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028 disponendo che nelle poste del Bilancio di Previsione sia inserita in entrata per l’anno 2026 la somma di 1.157.593,19 euro. Quanto al Piano delle alienazioni 2027 viene stabilita in entrata la somma di 6.791.036,39 euro mentre per quello relativo all’anno 2028 la posta in entrata è di 10.915.651,14.

L’esecutivo cittadino, tra l’altro, ha approvato per l’anno 2026 le tariffe per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Ha confermato gli impegni rivenienti dalla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Brindisi e la Fondazione Milano-Cortina 2026, finalizzata alla collaborazione per l’organizzazione del passaggio della Fiamma Olimpica nella Città di Brindisi prevista il 31 dicembre 2025.

La Giunta comunale, tra le altre decisioni, ha previsto di inserire in bilancio per l’anno 2026 la somma di 3.650mila euro quale previsione di incasso dalle sanzioni al codice della strada e ha vincolato risorse per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici “Scuole sicure 2025/2026”.

Approvata la realizzazione di due Mini Isole Ecologiche Presidiate (Miep) da allocare in via Spalato e in viale Inghilterra (Quartiere Bozzano) e ha approvato sia le linee guida del Presidio Civico “BrinM@rket”, sia gli indirizzi per l’avviso pubblico di selezione dei beneficiari di contributi mediante un sistema di buoni alimentari per prodotti freschi finanziabili dal Fondo Povertà.

La Giunta comunale ha quindi preso atto del finanziamento sul Fondo Editoria librarie per un importo complessivo di 38.008,74 euro, esattamente suddivisi tra le Biblioteche comunali Teste Fiorite, Biblioteca History Digital Library e Biblioteca del Vicolo.