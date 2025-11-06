Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 6 novembre 2025, ha approvato sette provvedimenti istruiti dal Settore Affari Legali (1), Risorse umane (3) Programmazione economica e sviluppo (1), Cultura (1), Lavori pubblici (1).

La Giunta, tra le altre decisioni, ha approvato la proposta della Società Cooperativa Sociale TenRock per la partecipazione del Comune di Brindisi in qualità di partner al progetto dal titolo “Circo delle Storie” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Impresa Possibile”. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione sociale e l’accesso alla cultura per minori e famiglie attraverso attività educative, artistiche e partecipative.

L’esecutivo cittadino, ancora, ha provveduto al rinnovo del contratto di comodato per la concessione di uno spazio adibito all’utilizzo temporaneo in uno degli ambienti di Palazzo Granafei Nervegna, quale sede provvisoria, della sede territoriale a Brindisi della Stazione Zoologica Anton Dohrn, uno dei più importanti enti di ricerca al mondo nel campo della biologia marina.

Ha istituito, quindi, una struttura esterna di supporto al RUP a servizio dei procedimenti connessi agli interventi finanziati da PNRR, Contratti di Sviluppo, Giochi del Mediterraneo 2026 e contributi del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa, giuridica, contabile e legale in tutte le fasi del ciclo dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione). Lo scopo è quello di supportare gli uffici acché, tra l’altro, si rispetti la tempistica della realizzazione delle opere.

La Giunta ha anche approvato, a norma della Legge n.95/2012, tre incarichi di collaborazione gratuita a dipendenti che hanno cessato l’attività lavorativa, quale aiuto transitorio in attesa che il Comune completi le procedure assunzionali di personale a tempo indeterminato.