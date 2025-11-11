Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 11 novembre 2025, ha approvato tre provvedimenti istruiti dal Settore Servizi finanziari – Sic (1), Risorse umane (1) e Programmazione economica e sviluppo (1).

L’esecutivo cittadino, in particolare, ha approvato la candidatura del Comune di Brindisi all’Avviso di selezione promosso dalla Giunta Regionale per progetti di trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi. In particolare, l’Avviso “a sportello” riguarda il finanziamento di proposte progettuali finalizzate a supportare gli Enti locali nella valorizzazione dei dati in proprio possesso attraverso l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale o di sistemi per l’orchestrazione dei processi

La Giunta ha approvato la compartecipazione del Comune di Brindisi alla realizzazione dell’evento “Sagra dei Sapori del Sud -Tradizioni e Gusti di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania”, che si svolgerà nei giorni 13 e 14 dicembre 2025 nel quartiere La Rosa.