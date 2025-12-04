Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 4 dicembre 2025.

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 4 dicembre 2025, ha approvato diciotto provvedimenti istruiti dal Settore Pianificazione e gestione del territorio (3), Risorse umane (4) Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (5) Programmazione economica e sviluppo (5) e dal Gabinetto del sindaco (1).

Con tre distinte delibere adottate nell’ambito del programma strategico “TraMe-Trame Mediterranee”, la Giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnico – economica riguardanti la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione dell’ingresso della città da via Provinciale per Lecce alla rotonda di viale Mennitti”, per un importo complessivo pari a 2.850.000 euro; e la realizzazione dell’intervento “Parco Modulare Quartiere Perrino” per un importo complessivo pari a 3.000.000 di euro. Quindi ha approvato la documentazione prodotta per la candidatura della citata Strategia Urbana a valere su fondi PUGLIA FESR-FSE+ 2021– 2027.

L’esecutivo cittadino, tra le altre decisioni, ha poi approvato l’indirizzo politico-amministrativo volto a riconoscere che gli immobili utilizzati come Case di Quartiere e i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati a enti del Terzo Settore, che svolgano attività sociali, culturali, educative o ricreative di interesse generale, sono da considerarsi aventi finalità istituzionale in quanto impiegati per attività di interesse generale e non per fini commerciali.

Con due distinte deliberazioni, nel quadro del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica” quale strumento per accelerare la realizzazione di progetti di sviluppo infrastrutturale, economico e turistico-culturale, la Giunta comunale ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento di Riqualificazione dell’Ex Collegio Tommaseo, orientato alla trasformazione in polo turistico–ricettivo-congressuale; e per l’intervento di Recupero e Valorizzazione dell’Isola di Sant’Andrea, orientato a vocazioni culturali, educative e di ricerca marina.

Al fine di realizzare l’intervento di riduzione dello spessore del pacchetto stradale del ponte De Gasperi e ripristinare le condizioni di sicurezza, ancora, l’Esecutivo cittadino ha approvato la rimodulazione del quadro economico degli interventi di manutenzione strutturale dei ponti, provvedendo a incrementarlo con ulteriori 210.463,73 euro derivanti da compensazioni ambientali, per un totale di € 510.463,73.

Ravvisata la necessità e urgenza di eseguire alcuni interventi straordinari di pubblica illuminazione, indispensabili a garantire la sicurezza e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, quindi, la Giunta ha deliberato l’adeguamento dell’illuminazione lungo la Strada Pittachi e in via Santa Chiara, lungo il tratto pedonale tra Piazza Duomo e via Regina Margherita

Fra le altre decisioni, l’Esecutivo cittadino ha preso atto che il giorno 11 dicembre prossimo, presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Nervegna Granafei, si svolgerà la riunione per esaminare la prima versione dello statuto per la governance nazionale e della programmazione dell’attività della Costituenda Associazione con gli interventi dei Sindaci del Comune di Roma, di Benevento, di Santa Maria Capua Vetere, di Venosa, del Presidente della Provincia di Latina e di altri rappresentanti istituzionali. Tale riunione in virtù dell’adesione del Comune di Brindisi, dopo la dichiarazione della Via Appia-Regina Viarum a Patrimonio universale Unesco, al Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione del Coordinamento Territoriale denominato “Via Appia. Regina Viarum – Puglia 2”.

Attraverso la concessione gratuita del Teatro Verdi per lo svolgimento degli eventi, l’Organo di governo cittadino ha altresì approvato la compartecipazione del Comune di Brindisi all’organizzazione del 10° Seminario nazionale di pastorale sociale dal titolo “Ogni comunità, casa della pace. Educare alla non violenza”, che si terrà dal 26 febbraio al 1°marzo 2026; nonché all’organizzazione del contest proposto dalla Confcommercio Brindisi, quale progetto tra i vincitori dell’edizione 2025 del Premio Nazionale “Best Practices GGI”, che si terrà il 15 dicembre 2025. Ha ancora approvato la proposta dell’Associazione Cityform Onlus di Brindisi per la partecipazione del Comune di Brindisi in qualità di partner alla realizzazione dell’attività di formazione digitale inserita nel progetto “Next Gen Skills Hub” per accrescere “le competenze digitali e offrire migliori opportunità professionali ai NEET” (Not in Education, Employment or Training, cioè i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione).

Fra le altre decisioni assunte dalla Giunta comunale, la condivisione della proposta della Brindisi Multiservizi della realizzazione di un calendario a tema, con libera raccolta fondi da destinare al canile comunale.