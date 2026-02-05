Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 5 febbraio 2026, ha approvato quindici provvedimenti istruiti dai Settori: Civica Avvocatura (5), Programmazione economica e sviluppo (5), Lavori e Opere pubbliche-Mobilità urbana (1), Servizi generali (1).

L’esecutivo cittadino ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto “NEW EPOCH – New ways to Enhance Wellbeing and Prosperity in Our Cities through Housing”, progetto guidato dalle città per testare soluzioni innovative in risposta a sfide urbane complesse, con un budget di competenza del Comune di Brindisi pari a 150mila euro nella qualità di Transfer Partner. In tale ambito la Città di Brindisi deve accompagnare il processo di sperimentazione della soluzione innovativa sul fronte della transizione energetica sviluppata dalla Città Capofila ed in particolare verificare soluzioni riguardanti l’efficientamento energetico di edifici scolastici.

Fra le altre decisioni, la Giunta ha ancora preso atto dell’approvazione della progettazione esecutiva del nuovo Piano Locale di Intervento “Rifinanziamento – Galattica – Rete Giovani Puglia”, per la durata di ulteriori 18 mesi e per l’importo complessivo di 30mila euro con l’obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività del Nodo Galattica di Brindisi – Palazzo Guerrieri, quale presidio stabile di politiche giovanili, comunità e innovazione sociale.

L’Esecutivo cittadino, fra gli altri provvedimenti, ha approvato il Protocollo Operativo per l’approvvigionamento di prodotti freschi a supporto del Presidio Civico “BrinM@rket, individuato quale presenza civica dedicata al contrasto alla povertà e allo spreco alimentare, attivo presso l’immobile sito in via Remo n. 49, già confiscato e rifunzionalizzato.

La Giunta comunale ha quindi votato l’adesione alla campagna di comunicazione congiunta Anci-DPO “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca” ed in virtù di tale adesione sarà esposta la bandiera della campagna di comunicazione sulla facciata del Palazzo Municipale “per testimoniare l’impegno attivo del Comune contro la violenza sulle donne, che non si limita solo alle giornate dedicate ma dura tutto l’anno”.

Prendendo atto che l’immobile sede della ex delegazione comunale del quartiere Casale, posto all’incrocio fra Via Andrea Bafile e Via Marco Valerio è stato ristrutturato nell’ambito del PON per l’accoglienza e integrazione migranti “Oltre il mare noi” e che il Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale, che prevedeva interventi atti a sostenere un modello di accoglienza diffusa, potenziando la rete di ospitalità integrata dei minori stranieri non accompagnati e favorendo il miglioramento del processo di integrazione degli immigrati regolari nel tessuto sociale ed economico, l’Esecutivo cittadino ha ritenuto “meritevole di attivazione, in via prioritaria, una procedura per l’affidamento della gestione di tale servizio, mediante evidenza pubblica” ed ha approvato l’indirizzo strategico volto alla promozione di iniziative integrate e territoriali mirate alla prevenzione di ogni forma di marginalizzazione e discriminazione dei cittadini stranieri presenti nel territorio comunale, con particolare attenzione ai minori. Ciò dopo aver constatato che non poteva essere modificata la proposta progettuale peraltro realizzata compiutamente. L’alternativa sarebbe stata la restituzione al Ministero dei fondi utilizzati per la realizzazione dell’opera.

La Giunta comunale ha ancora approvato i prospetti per l’esercizio 2026 relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e alla conferma delle relative tariffe e contribuzioni, dando atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale.

Relativamente al primo semestre dell’anno 2026, l’Esecutivo cittadino ha quantificato, in complessivi 27.250.000 di euro gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata e con altra delibera ha provveduto a designare gli agenti contabili interni ed esterni.

Fra le altre decisioni, la Giunta ha deliberato la compartecipazione alla mostra didattica-culturale dal titolo “Orizzonti Contemporanei” a cura dell’Associazione culturale Galleria Folco, del Comitato scientifico del Museo MIIT, della rivista Italia Arte in programma al Bastione San Giacomo dal 1° al 30 giugno 2026.