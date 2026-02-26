Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 26 febbraio 2026, ha approvato quattordici provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (10), Civica Avvocatura (1), Attività produttive (1), Pianificazione del Territorio (1), Ragioneria (1).

L’esecutivo cittadino ha preso atto dei decreti relativi alla graduatoria nazionale ed al finanziamento delle posizioni di operatore volontario relative a programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l’anno 2025, nel quale risulta ammesso il Programma “Sentieri di vita – Educare, Custodire, Vivere il Territorio”, presentato dal Comune di Brindisi in qualità di Ente capofila della Rete del Servizio civile universale, ed articolato in tre progetti che concorrono in modo integrato al perseguimento degli obiettivi del Servizio Civile Universale attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario, di rafforzamento dei legami intergenerazionali e di contrasto alla povertà educativa, nonché di tutela dell’ambiente, della biodiversità e di promozione della cittadinanza attiva e dell’educazione ambientale.

La Giunta comunale, fra le altre decisioni, ha approvato la compartecipazione all’organizzazione della mostra fotografica e talk, “E’ Brindisi. impressioni origini desideri” (Palazzo Granafei Nervegna, 28 aprile – 28 maggio 2026); il supporto logistico ed economico per il Congresso Internazionale di Astrofisica “AGN XVI: A Sea of Discoveries” (Brindisi, 15 – 19 giugno 2026); la compartecipazione al convegno sul tema “Visione Donna 2026: innovazione, start up e strumenti di finanziamento” (Palazzo Granafei Nervegna, 2 marzo 2026) e quella per la realizzazione della mostra fotografica permanente dal titolo “Uno, nessuno, centomila@”, da allestire presso il Nuovo Teatro Verdi. Approvate ancora le compartecipazioni nella rappresentazione teatrale dal titolo “Svegliami, quando settembre finisce!” (Nuovo Teatro Verdi, 3 marzo 2026) quale momento di commemorazione del 26°anniversario della tragica scomparsa dei finanzieri De Falco e Sottile e quella nell’organizzazione di “Ri-Wave”, progetto pilota di Educazione Ambientale e Design Circolare contro l’abbandono scolastico e l’abbandono di rifiuti nell’ambiente marino (littering) (Bastione San Giacomo, 1°- 30 giugno 2026).

Riguardo al politeama brindisino, la Giunta, ha autorizzato la Fondazione Nuovo Teatro Verdi per il ripristino del servizio bar all’interno del Nuovo Teatro Verdi.

L’esecutivo cittadino ha candidato il Comune di Brindisi, aderente all’Associazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Brindisi “Brundisium”, al bando per il rafforzamento e lo sviluppo dei DUC per il finanziamento del Programma Operativo del medesimo DUC, per un importo complessivamente pari a 120mila euro, richiedendo un finanziamento regionale di 84mila euro e assicurando il cofinanziamento con fondi propri di bilancio per un importo di 36mila euro.

Fra le altre decisioni assunte, l’Esecutivo ha approvato l’inserimento strutturato e stabile dello Sportello Immigrazione all’interno della rete dei servizi territoriali dell’Ambito Sociale BR 1, quale servizio stabile e presidio permanente di informazione, orientamento e accompagnamento per la popolazione migrante.

In coerenza con la Strategia Urbana “TraMe – Trame Mediterranee in terra di Brindisi”, la Giunta ha individuato il Parco del Cillarese, “infrastruttura verde urbana e periurbana di rilevanza strategica per il territorio comunale”, quale area oggetto della proposta progettuale da candidare nell’ambito della procedura negoziale relativa agli Investimenti Territoriali Integrati promossi dalla Regione Puglia. Ancora, ha prorogato di ulteriori due anni della concessione in uso gratuito a favore di Invitalia SpA dei locali siti presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, destinati alla realizzazione dell’Hub “Rete – Hub Scuola Lavoro”, con nuova scadenza fissata al 24 febbraio 2028.

L’Esecutivo cittadino ha quindi approvato il piano dei flussi di cassa relativo all’anno 2026 redatto dal responsabile del servizio finanziario.