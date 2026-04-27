Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione svoltasi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile 2026, ha ratificato due provvedimenti istruiti dal Servizio Enti e Società Partecipate e dalla Segreteria Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero.

L’Esecutivo cittadino ha approvato preventivamente la proposta di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società Brindisi Multiservizi s.r.l. che riporta una perdita pari a 676.147,97 euro al netto delle imposte, in miglioramento rispetto alla situazione al 30 aprile 2025, data di attivazione della composizione negoziata della crisi e dell’approvazione del Piano di Risanamento e del Piano Industriale; rilevando anche un miglioramento dello stato patrimoniale rispetto alla ricapitalizzazione. Risulta migliorato anche il patrimonio netto. Rispetto alla previsione di inizio 2025.che riportava un disavanzo di quasi 2.100.000 euro, la situazione risulta migliore e soprattutto gestita. Per l’anno 2026 si prevede azzeramento del disavanzo.

La Giunta comunale, quindi, considerando che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il Progetto di fattibilità Tecnica Economica (PFTE) per la “Realizzazione di un centro comunale di raccolta in agro di Tuturano” per un importo complessivo di 600.000 euro, lo ha approvato. Ciò ai fini della candidatura dello stesso alla procedura di invito per l’”Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, nell’ambito del Programma Regionale PUGLIA 2021-2027, che contempla interventi per la gestione innovativa del ciclo integrato dei rifiuti urbani.