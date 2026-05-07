Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 7 maggio 2026, ha approvato diciotto provvedimenti istruiti dai Settori: Programmazione economica e sviluppo (9), Civica avvocatura (5), Risorse umane (2), Lavori pubblici-Mobilità urbana (1), Servizi Generali (1).

L’Esecutivo cittadino ha preso atto del quadro di riconoscimento, indirizzo e coordinamento della Rete delle Case di Quartiere della Città di Brindisi, quale sistema funzionale unitario di infrastrutture civiche di prossimità e ha disposto la proroga degli affidamenti in gestione dei 10 immobili al 30 aprile 2027.

Intendendo elaborare una proposta progettuale nell’ambito tematico ‘Azione per il clima, ambiente ed energia pulita’, proposta inserita negli obiettivi che contribuiscono all’obiettivo generale di rendere le città europee laboratori di innovazione per lo sviluppo urbano sostenibile e la transizione energetica, la Giunta ha deciso la partecipazione al quarto bando EUI-IA, in qualità di Main Urban Authority (MUA), in coerenza con la strategia di transizione energetica e sviluppo urbano sostenibile del Comune di Brindisi.

È stata individuata, quindi, nel Parco del Cillarese la sede della prima residenza dell’annualità 2026 del progetto PLAY BRINDISI, da realizzarsi nel periodo 7 – 11 giugno 2026 e 27 settembre – 11 ottobre 2026. Esso, inserito nel Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021-2026, si caratterizza per l’adozione di un approccio innovativo alla rigenerazione urbana, che supera le tradizionali modalità di intervento basate esclusivamente su opere pubbliche, per orientarsi verso processi aperti, partecipativi e sperimentali, in cui lo spazio pubblico diventa una piattaforma di relazione, apprendimento e produzione culturale.

La Giunta comunale, ha approvato la proposta delle Associazioni Inner Wheel Club Brindisi, AIPD Brindisi e Rotary Club Brindisi per l’attivazione di un percorso di collaborazione, previsto dal “Regolamento comunale di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, finalizzato all’acquisto e alla successiva donazione al Comune di Brindisi di un’attrezzatura ludica inclusiva da installare in area pubblica.

Sono state ancora approvate variazioni al programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alla rete del Comune di Brindisi al fine di ottenere un’ottimizzazione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale. In particolare le variazioni riguardano le linee urbane 1, 5, 8 e 11.

Tra le altre decisioni assunte nel corso della seduta, l’Esecutivo cittadino ha deciso la compartecipazione alla realizzazione della 40ª edizione della “Regata Internazionale Brindisi – Corfù” che si svolgerà dal 7 al 9 giugno prossimi ed ha approvato ancora le compartecipazioni del Comune di Brindisi all’iniziativa “Telenorba 50”; allo spettacolo “The Greatest Show” che, proposto dall’Istituto Comprensivo Bozzano Centro di Brindisi, si terrà il prossimo 25 maggio 2026 presso il Teatro Verdi di Brindisi ed al Gran Concerto inaugurale della Settimana della Musica 2026.

L’esecutivo cittadino ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto “Br.E.N.T.O. – Brindisi, Empowerment, Nuovi Talenti ed Opportunità” (per un importo pari a 88.480 euro) nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Puglia “Punti Cardinali for Work”. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” e, ancora, ha approvato le disposizioni organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza; ha provveduto all’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028, ad integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ed ha approvato lo schema di convenzione per lo scorrimento della graduatoria concorsuale del Comune di Latiano per il reclutamento di 3 unità con profilo di istruttore tecnico-geometra.