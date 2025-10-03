Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta odierna

La Giunta comunale di Brindisi, nella sua seduta di oggi, 3 ottobre 2025, ha approvato dieci provvedimenti afferenti a diversi settori dell’amministrazione ossia 5 degli Affari legali, 2 dei Lavori pubblici, 2 del Pes-Programmazione economica e sviluppo e ancora 1 dai Tributi.

Tra l’altro, dunque, l’esecutivo cittadino ha approvato l’atto di indirizzo relativo alle modifiche delle corse di linee extraurbane in partenza da Brindisi nel Quartiere Casale e in particolare delle linee “Brindisi – S. Vito dei Normanni – Carovigno – Ostuni – Cisternino – Fasano” e “Brindisi – S. Vito dei Normanni – S. Michele Salentino – Ceglie Messapica”. Ciò al fine di decentrare la confluenza contemporanea del traffico extra urbano relativo agli studenti, che giungono dagli altri Comuni della provincia.

La Giunta quindi ha approvato la presa d’atto del finanziamento regionale di 1.000.000 di euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico “SMART-IN Patrimonio archeologico” – Progetto P055 “Parco Archeologico di Brindisi – La città Romana” – Area archeologica della città romana.

Ancora, è stata approvata la presa d’atto di ammissione al finanziamento del progetto “Brindisi mare d’inverno” riguardante gli InfoPoint turistici, con costo complessivo pari a 23.000 euro, di cui 16.000, a carico della Regione Puglia e7.000 a titolo di cofinanziamento comunale.

L’esecutivo, ancora, ha approvato la fattibilità delle alternative progettuali circa le opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino con relativo cronoprogramma di massima, prevista nei Contratti istituzionali di sviluppo (Cis).