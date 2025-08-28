Provvedimenti approvati oggi dalla Giunta comunale di Brindisi

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, giovedì 28 agosto, ha approvato la delibera, inerente le imminenti feste patronali, con la quale si assumono impegni circa aspetti della logistica e del trasporto pubblico.

Approvata, inoltre, la partecipazione del Comune all’Avviso pubblico per il finanziamento delle iniziative dei Comuni finalizzate al sostegno delle attività educative e ricreative, anche non formali, per bambini e adolescenti; il contrasto alla povertà educativa ed esclusione sociale; il sostegno alle famiglie mediante opportunità educative e coinvolgimento degli enti del Terzo settore e la promozione del benessere dei minori.

L’Esecutivo cittadino, ancora, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Brindisi, l’Istituto Comprensivo Commenda, la Federazione Italiana Scherma e ASD Scherma Lame Azzurre finalizzato alla prosecuzione del rapporto di collaborazione tra le parti per la promozione coordinata di interventi per l’educazione motoria e sportiva con lo scopo di diffondere tra i giovani la pratica sportiva e, in particolare, la scherma. In attuazione del protocollo, Brindisi, anche quest’anno, sarà sede della manifestazione internazionale “Coppa del Mediterraneo” Under 23.

Tra le altre decisioni assunte, l’ampliamento della presenza dell’Ente su piattaforme di utilizzo comune, attraverso l’apertura di una pagina LinkedIn, che rappresenta un’ulteriore opportunità per migliorare l’interazione con i cittadini attraverso la pubblicazione di contenuti sulle attività istituzionali, eventi e opportunità di lavoro.