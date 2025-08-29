Pta di Ceglie Messapica, martedì 2 settembre alle 10 presentazione della nuova sede del SERD

Sara presentata martedì 2 settembre alle 10 la nuova sede SERD (Servizio per le dipendenze) trasferitasi da Francavilla Fontana a Ceglie Messapica e attiva nel Pta, al quarto piano.

Interverranno il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore del Distretto sociosanitario di Francavilla Fontana, Gabriele Argentieri, il direttore del Dipartimento per le dipendenze patologiche, Salvatore De Fazio e la responsabile dell’Unità operativa semplice SERD Francavilla Fontana-Ceglie, Margherita D’Ancona.

Il SERD ha attualmente in carico circa 400 utenti e fornisce assistenza medica e psicologica alle persone affette da disturbo da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, attraverso programmi terapeutici in regime ambulatoriale. Tra le attività del SERD rientra l’erogazione diretta della terapia farmacologica per i soggetti dipendenti da oppioidi e alcol, accanto ad attività di prevenzione e sensibilizzazione per il contrasto alle dipendenze patologiche.

Nel Pta di Ceglie Messapica sono presenti anche la Uoc CSM del Dipartimento di salute mentale e il Consultorio familiare che consentono di prendere in carico situazioni di particolare complessità.