Pta di Mesagne, dal primo settembre Cup provvisorio nell’ambulatorio di gastroenterologia

Il Cup del Pta di Mesagne resterà chiuso per lavori di ristrutturazione che partiranno lunedì primo settembre e dureranno circa due mesi.

Nel periodo di svolgimento dei lavori le postazioni Cup saranno operative nella piastra ambulatoriale dello stesso Pta, all’interno dell’ambulatorio di gastroenterologia. L’ingresso sarà quello del Pta, dove gli utenti troveranno le indicazioni del percorso per raggiungere il Centro unico di prenotazione. Il Cup provvisorio sarà costituito da tre postazioni e resterà operativa anche la postazione ubicata nel Centro prelievi.

“La ristrutturazione del Cup del Pta di Mesagne – dice Giuseppe Solito, dirigente responsabile direzione amministrativa dei Distretti sociosanitari 1 e 4 – è stata fortemente voluta per riorganizzare, ottimizzare ed efficientare il servizio che svolgiamo per l’utenza. Al termine dei lavori saranno operative ben cinque postazioni tutte centralizzate nel nuovo Cup che sarà dotato di saltacode intelligente, in modo da gestire al meglio le richieste degli assistiti e lavorarle nel minor tempo possibile. Inoltre, anche i nostri operatori saranno messi nelle condizioni migliori per poter svolgere il loro lavoro quotidiano. In questa prima fase di programmazione e pianificazione dei lavori vorrei ringraziare per il costante e fondamentale supporto l’Area gestione tecnica nella persona del geometra Dario Santoro e Marcello Perrucci, prezioso collaboratore del distretto 4”.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio ringrazia “il dottor Giuseppe Solito per l’impegno e l’abnegazione che hanno consentito all’azienda di arrivare a una rapida soluzione a vantaggio degli utenti. L’attivazione di questa struttura è il risultato di un lavoro costante per migliorare la qualità dei servizi e garantire una maggiore soddisfazione per i cittadini. Voglio ringraziare, inoltre l’ingegner Sergio Maria Rini, tutta l’Area tecnica e i dipendenti che si sono adoperati per il trasferimento e l’operatività del nuovo Cup”.