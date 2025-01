PTA di Mesagne – Presa a calci la cuccia di “Camilla”, la gatta adottata da tutti…

Può essere una struttura sanitaria la soluzione ideale per far vivere una gattina? Probabilmente no e quindi ci può pure stare che qualcuno intervenga per risolvere il problema. Ciò che risulta inaccettabile, però, sono le modalità con cui si è intervenuti.

Teatro di questa vicenda è il Presidio territoriale di Assistenza di Mesagne, che è sede anche della Guardia Medica e del 118.

Camilla – è questo il nome della gatta – si è fatta voler bene da tutti e quindi si è deciso di farla vivere (ovviamente a debita distanza dalle strutture sanitarie) a ridosso della sede del PTA. Il tutto, con tanto di cuccia e di ciotole per farla bere e mangiare.

Una convivenza assolutamente pacifica, tanto più perché con il tempo Camilla si è fatta voler bene da tutti. Tutto questo è andato avanti fino ai giorni scorsi, quando un coordinatore sanitario ha preso letteralmente a calci la cuccia, fino a spingerla davanti ai cassonetti dei rifiuti. La vicenda è stata vissuta malissimo dagli “amici di camilla” i quali, a quanto pare, hanno chiesto e ottenuto sinanche l’intervento del sindaco Toni Matarrelli e dei dirigenti dell’Asl.

Sta di fatto che, come tutte le storie a lieto fine, la cuccia è tornata al suo posto e Camilla continua a ricevere le coccole dei suoi angeli custodi della struttura sanitaria.