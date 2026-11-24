“Il Presidio Territoriale Assistenziale (PTA) di Fasano presenta gravi criticità, per questo abbiamo deciso, su sollecitazione del collega Antonio Scianaro, di verificare di persona la situazione reale della struttura, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che ringraziamo per la disponibilità, al direttore sanitario Luigi Vernaglione e il management del PTA, presieduto dal dottor Giuseppe Pace.

“Nel corso del sopralluogo abbiamo esaminato diversi aspetti che incidono sull’assistenza ai cittadini: i disagi del CUP e dell’anagrafe sanitaria, alcune problematiche del Centro Prelievi e le limitazioni nell’esecuzione delle TAC con mezzo di contrasto, attualmente disponibili per un numero ristretto di accessi. Particolare attenzione è stata dedicata al servizio chirurgico, dove la carenza di personale del comparto riduce l’attività e, in alcuni giorni, ne determina la sospensione. Una situazione che contribuisce ad allungare le liste d’attesa e comporta un utilizzo inefficiente delle professionalità disponibili, compresi i dirigenti medici che non possono svolgere attività operatoria.

“Abbiamo inoltre affrontato la necessità di rafforzare la digitalizzazione e il collegamento tra i servizi e il Centro Prelievi, di dotare la Cardiologia di Holter pressorio e cicloergometro e di potenziare le attività ambulatoriali. In merito all’aumento dei posti letto dell’Ospedale di Comunità e alla ripresa di alcune attività sospese, ho evidenziato la necessità che la Direzione generale faccia chiarezza, definendo in modo preciso e puntuale la situazione attuale e gli sviluppi previsti. È importante fornire informazioni certe anche alla luce dei numerosi comunicati apparsi sugli organi di stampa, che parlano di aperture, chiusure, trasferimenti e altri cambiamenti, generando confusione tra gli utenti che usufruiscono dei servizi.

“Inoltre, la giornata è stata utile per condividere problemi e priorità. Ora è importante proseguire il confronto e trasformare le esigenze emerse in interventi concreti, a beneficio dei cittadini e del personale del PTA di Fasano. Torneremo a vigilare per vedere risolte le criticità evidenziate.”