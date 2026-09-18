PTA Fasano, Scianaro (FdI): Bisogna garantire il diritto alla salute della popolazione fasanese, ho chiesto un incontro al DG Asl BR

“E’ quanto mai opportuno poter approfondire al più presto, e con spirito di collaborazione, tutti quegli aspetti afferenti al diritto alla salute della comunità fasanese, affinché si possano facilitare quelli che dovrebbero essere i percorsi di cura anche verso il nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Per queste motivazioni, ho inoltrato una formale richiesta di incontro al Direttore Generale della Asl di Brindisi, Stefano Rossi, per discutere anche delle problematiche del PTA di Fasano per migliorare l’efficienza del servizio sanitario offerto ai cittadini del nostro territorio. Ritengo che un confronto diretto possa fornire l’opportunità di esplorare insieme soluzioni e strategie per ottimizzare i servizi, garantendo così un miglior accesso e una risposta più efficace alle esigenze della popolazione. Questo incontro sarà particolarmente utile anche per affrontare le problematiche di competenza del distretto, allargate alle realtà di Cisternino e Ostuni.”