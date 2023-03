PUBBLICATI BANDI PER RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA E PALESTRA DI MASSERIOLA

Sono stati pubblicati oggi, 31 marzo 2023, i due bandi di gara relativi alla riqualificazione della Cittadella dello Sport in contrada Masseriola, uno per la rigenerazione della pista di atletica “L. Montanile”, l’altro per i lavori di realizzazione della nuova palestra e dei locali tecnici a completamento dell’impianto sportivo.

Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi PNRR.

L’importo dell’appalto per la riqualificazione della pista è di €. 1.155.824,77, mentre per la realizzazione della palestra e dei locali è di €. 1.339.479,29.

I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sul sito del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it, la candidatura si effettua esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Appalti e Contratti , il cui accesso è consentito dall’apposito link https://e-procurement.comune.brindisi.it

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 17 aprile 2023.