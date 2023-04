PUBBLICATO AVVISO PER CENTRO DINAMICIZZAZIONE DI TUTURANO

Pubblicato l’avviso per la gestione del Centro di Dinamicizzazione giovanile a Tuturano

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per l’affidamento in gestione, per la durata di 6 anni, del “Centro di Dinamicizzazione Giovanile” sito in via Adua al quartiere Tuturano.

Lo stabile, con una superficie pari a circa 680 mq, è oggetto di ristrutturazione nell’ambito di “Case di quartiere” l’intervento finanziato dal POR Puglia 2014/2020 Pugliasociale-In Hub Innovazione Sociale, l’appalto per i lavori è stato assegnato e il cantiere è in partenza.

L’avviso per l’affidamento rientra nel programma “Riusa Brindisi” per la valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso progetti di comunità. Nel rispetto delle Linee guida di Riusa Brindisi, il concessionario deve programmare servizi ed attività gratuite e/o a bassa soglia rivolti alla comunità o a specifici target per l’equivalente del canone annuo calcolato sul valore catastale dell’immobile.

La finalità del Comune è quella di garantire un’adeguata valorizzazione del patrimonio pubblico come leva per la rivitalizzazione della città e generare luoghi che creino opportunità di apprendimento, aggregazione, cultura, lavoro e impresa sociale a favore della comunità locale.

I candidati dovranno presentare un progetto di gestione finalizzato a:

gestire l’immobile come spazio aperto e accessibile a tutti i cittadini e le cittadine, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale e l’utilizzo degli spazi alla scena sociale e culturale della città;

assicurare continuità e regolarità nella gestione dell’immobile pubblico in una dimensione di completa autonomia finanziaria basata sull’offerta di spazi e servizi, sull’organizzazione di attività socio-culturali e produttive, sui proventi di attività commerciali complementari e sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, destinando gli eventuali utili allo sviluppo dello spazio;

assicurare una corretta informazione sulle attività, le iniziative ed i progetti che verranno realizzati nello spazio valorizzato, assicurando la massima trasparenza.

Possono partecipare al presente avviso pubblico: associazioni, cooperative, imprese, società, consorzi in forma singola o in costituenda o costituita associazione temporanea di scopo aventi finalità culturali, artistiche, ricreative e socio-educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali dell’avviso.

È possibile candidarsi entro le ore 13 del 5 maggio 2023.

L’istanza deve pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento, con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it al seguente indirizzo: Comune di Brindisi – Settore Programmazione economica e Sviluppo (PES) – piazza Matteotti n.1 – 72100 Brindisi.

Per leggere il bando pubblicato sul sito del Comune con tutta la documentazione necessaria qui: https://www.comune.brindisi.it/brindisi/po/mostra_news.php?id=1654&area=H