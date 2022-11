PUBBLICATO IL REPORT SUI TUMORI NEL BRINDISINO

Pubblicato il Rapporto sui tumori nella Asl di Brindisi con dati relativi al periodo 2015-2019

È stato appena pubblicato il nuovo Rapporto sui tumori nella Asl di Brindisi, con un’analisi dei dati relativi al periodo 2015-2019, a cura dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia e del Coordinamento Registro tumori in collaborazione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS).

Del gruppo di lavoro fanno parte Antonino Ardizzone, direttore facente funzione dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia e responsabile del Coordinamento Registro tumori, Susi Epifani, Emma Cozzi, Lucia Elena De Lorenzis, Fernanda Lucia Lotti, Maria Carmela Pagliara e Lucia Bisceglia.

La fonte dei dati è il Registro Tumori Puglia, la struttura tecnico-scientifica della Rete Oncologica regionale che funge da strumento informativo rivolto non solo agli operatori sanitari, ma anche alle associazioni e a tutti i cittadini. Ha, pertanto, il compito di raccogliere e analizzare i dati anagrafici e sanitari relativi ai casi diagnosticati di neoplasia del territorio, assicurando l’omogeneità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati.

Il Rapporto sui tumori Asl di Brindisi, che riporta i dati di incidenza, prevalenza, ricoveri, sopravvivenza e mortalità, fotografa il territorio e diventa strumento indispensabile di conoscenza, utile ai decisori per pianificare e organizzare l’offerta assistenziale. Il documento è anche un utile strumento per studiare i fenomeni e per approfondire l’eventuale impatto dei fattori di rischio sulle malattie neoplastiche.

Per approfondimenti documento completo Rapporto sui tumori 2022