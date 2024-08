Pubblicazione dei bandi di gara del Consorzio Sociale BR1 – Quarta chiede la sospensione della procedura

In data 20 agosto 2024, il Consorzio Sociale BR1 ha pubblicato i bandi di gara relativi ai servizi di assistenza educativa domiciliare e ai servizi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari.

Tali bandi, di fondamentale importanza per la comunità, sono stati emanati in un periodo dell’anno critico, caratterizzato dalla ridotta operatività di molte realtà locali a causa delle ferie estive.

È giunto il momento di porre fine all’utilizzo sistematico della modalità “urgente” per la pubblicazione di gare e affidamenti, soprattutto durante il mese di agosto, una pratica che rischia di compromettere la partecipazione e la trasparenza dei processi di selezione.

Questi servizi sono essenziali per la nostra comunità e richiedono una gestione oculata e partecipata, che garantisca la massima trasparenza e coinvolgimento degli attori interessati.

In virtù di ciò, faccio appello al Sindaco e all’Assessore Saponaro affinché intervengano tempestivamente per sospendere la procedura in corso.

Come già evidenziato dai colleghi dell’opposizione, è fondamentale che l’argomento sia discusso in una seduta della Commissione Servizi Sociali, al fine di esaminare nel dettaglio i criteri di pubblicazione e le modalità di gestione di questi importanti bandi, a tutela dell’interesse pubblico e per garantire una gestione trasparente e inclusiva delle risorse destinate al sostegno delle famiglie e delle persone più vulnerabili della nostra comunità.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi