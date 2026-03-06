Puglia – Brindisi, D’Attis: “Riattivazione servizi Ufficio Postale San Pietro Vernotico bel segnale”

“La criminalità distrugge, lo Stato ricostruisce: da oggi vengono attivati nuovi servizi all’interno dell’ufficio postale di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, chiuso per diverse settimane in seguito ai danni provocati da un tentativo di furto lo scorso ottobre. La cerimonia di oggi rappresenta un segnale importante che lanciamo alla comunità del territorio, confermando massima presenza e attenzione da parte delle istituzioni. Ringrazio Poste Italiane per l’impegno e la volontà di ripristinare e potenziare celermente i luoghi per restituire ai cittadini i servizi fondamentali erogati dall’ufficio. Continuiamo a lavorare per la legalità e a lottare contro la mafia e tutte le associazioni criminali che minacciano la sicurezza pubblica”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Fi e vicepresidente della Commissione Antimafia.