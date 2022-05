PUGLIA, D’ATTIS (FI): “CARENZA VIGILI FUOCO IN REGIONE DIVENTATA INSOSTENIBILE. MINISTRO LAMORGESE INTERVENGA”

Mauro D’Attis, deputato e coordinatore regionale in Puglia di Fi, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottoscritta anche dai colleghi e deputati Elvira Savino, Veronica Giannone e Gianluca Rospi, per chiedere quali iniziative urgenti il ministro intenda adottare per consentire l’effettivo potenziamento organico del comparto vigili del Fuoco della regione Puglia, anche mediante lo stanziamento di nuove risorse.

“La carenza di personale dei vigili del Fuoco in servizio presso i comandi della regione Puglia è diventata insostenibile – spiega Mauro D’attis – per questo le organizzazioni sindacali, lo scorso mese di aprile, hanno proclamato lo stato di agitazione e manifestato la volontà di promuovere uno sciopero generale”.

“A ciò si aggiunga che – spiega il deputato e coordinatore regionale – sono imminenti prossimi pensionamenti che riguarderanno moltissime unità operative e amministrative, con conseguente aggravio della mole di lavoro a carico delle poche unità, che dovranno, tra l’altro, provvedere alla formazione del nuovo personale e tenere corsi di specializzazione di carattere regionale e nazionale. Per questo – conclude Mauro D’Attis – chiedo al ministro un intervento urgente, affinché il Corpo dei vigili del Fuoco sia in grado di poter bene operare per la sicurezza dei cittadini e del territorio pugliese”.