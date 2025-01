Puglia: D’Attis (FI), “Forza Italia cresce nei sondaggi. Elettori premieranno nostra anima popolare, riformista, liberale e cattolica”

“Forza Italia, come si sa, è un partito di centro: non fosse altro perché è l’espressione del Partito popolare europeo in Italia. Ebbene: dai dati che riscontriamo settimanalmente, dai sondaggi, Forza Italia è l’unico partito che guadagna posizione in maniera costante. Così il Coordinatore Regionale della Puglia di FI, Mauro D’Attis, vice presidente della Commissione parlamentare Antimafia in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Vuol dire – prosegue – che il Centro, ossia gli elettori, si sta riposizionando. E nel riposizionarsi sta premiando il partito più centrista che c’è: ed è Forza Italia. Una formazione che raccoglie l’anima popolare, riformista, liberale e cattolica dell’elettorato italiano”, conclude D’Attis.