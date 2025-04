Puglia Popolare: A Brindisi si passi dalla politica del “dire” alla politica del “fare”

Dalla politica del dire si passi alla politica del fare, con una concreta programmazione dell’attività amministrativa nell’esclusivo interesse della comunità brindisina.

Sulla stessa falsariga del Partito Repubblicano (fautore nei giorni scorsi di un accorato appello rivolto alla maggioranza affinchè si adoperi in termini di atti e delibere), Puglia Popolare intende sollecitare il sindaco Marchionna e la sua giunta nella stessa direzione, nella consapevolezza che ogni ulteriore indugio nell’azione amministrativa non può che peggiorare una situazione – almeno sotto alcuni aspetti – già di per sé drammatica.

Condividiamo, dunque, lo spirito dell’iniziativa intrapresa dal Pri e il contenuto del documento-appello rivolto alla maggioranza “della fase due”, in tal senso, attendiamo in tempi rapidi, un qualche segnale di ripresa sotto forma di provvedimenti finalizzati a garantire il benessere dei propri rappresentati, di quei cittadini, cioè, che in più occasioni hanno peraltro già manifestato il proprio malessere per l’inerzia amministrativa. Ci aspetta, una calda estate e lo stesso per un autunno caotico, visto il protrarsi dei grossi problemi di grandi aziende Industriali del territorio, dove occorre una condivisione, di tutte le forze politiche, o di quelle innamorate di questo teritorio, con spirito di contributi al miglioramento della crescita.

Cogliamo l’occasione, infine, per salutare e augurare buon lavoro alla nuova segretaria cittadina di Forza Italia, dott.ssa Livia Antonucci, anche se ci saremmo aspettati un invito a partecipare al recente congresso cittadino organizzato dallo stesso partito forzista.

Direzione Puglia Popolare Brindisi.