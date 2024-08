Puglia Popolare: area pre-imbarco di Costa Morena in abbandono

Al signor Sindaco di Brindisi e alla cortese attenzione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Con la presente, intendiamo evidenziare ancora una volta la disattenzione mostrata nei confronti dell’area pre-imbarco di Costa Morena.

Avevamo già segnalato tale problematica lo scorso fine maggio, in concomitanza proprio dell’avvio della nuova stagione turistica, che ha determinato – come di consueto – l’affollamento dell’area di cui innanzi. Ci spiace rilevare che a distanza di mesi nulla è stato fatto dagli enti preposti.

Il riferimento, in particolare, è alla zona che comprende le vie Titi e Majorana (che si congiunge con via Enrico Fermi): erano (e sono) rimaste in pessime condizioni a causa della presenza di buche, di una rotatoria molto pericolosa, di una illuminazione non funzionante e di una scarsa pulizia. Sicuramente non è un bel biglietto da visita per le migliaia di turisti ed autotrasportatori che ogni giorno transitano su quelle strade, sia in arrivo, sia in partenza. Ci saremmo aspettati qualche piccolo intervento, quanto meno per rendere più accogliente e mettere in sicurezza le predette strade, ed invece nulla di tutto ciò è stato fatto, se si esclude il posizionamento di due transenne che indicano, per l’appunto, la pericolosità derivante dalla presenza di alcune buche proprio al centro della careggiata (come si evince da foto).

Sarebbe, a questo punto, opportuno e auspicabile comprendere se le strade in oggetto siano di competenza dell’Asi o del Comune, in modo da cercare di intervenire quanto prima. Sicuramente dal nuovo assessore ai Lavori Pubblici aspettiamo delle risposte urgenti.

La direzione di Puglia Popolare