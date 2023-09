PUGLIA POPOLARE: BENE GLI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO, MA PERCHE’ TANTO DEGRADO?

In riferimento alla conferenza stampa tenutasi il 6 settembre tra gli assessori ai LL-PP e Ambiente, è emerso un interessante cronoprogramma detto decoro urbano che riguarda lavori da avviare nell’immediato nei vari quartieri della città. Infatti e da diverso tempo che molte strade e piazze del centro, ed in modo particolare le periferie sembrano vivere nell’abbandono più totale..

Tale iniziativa è risultata gradita ai cittadini che dopo le festività dei Santi Padroni della città di Brindisi e con l’inizio delle scuole si debba ritrovarsi una città più pulita ordinata ed accogliente.

Allo stesso tempo però ci preme capire come mai da diversi mesi ci sia questo degrado , eppure le aziende interessate ad eseguire i lavori programmati nel progetto DECORO URBANO sono sempre le stesse, e se ci sono state delle inadempienze perchè in Comune non hanno provveduto a fare richiami per mancati servizi? Che la città è sporca, oltre alle varie segnalazioni dei cittadini, lo dice lo stesso Sindaco in qualche recente intervento.

Dal cronoprogramma elencato durante la conferenza stampa, non si evince se questi lavori, siano ordinari o straordinari..?

Aspettando l’esecuzione dei lavori evidenziati nel programma che sicuramente daranno vigore alla Città, non trascuriamo di inserire e rivalutare anche i monumenti che hanno un notevole valore culturale storico e turistico.

Infine le ricordo che va posta un attenzione particolare, programmando un vero cronoprogramma, anche per le strade della zona industriale ed in modo particolare per l’accesso a Costa Morena

Il coordinamento di Puglia Popolare