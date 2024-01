Puglia Popolare Brindisi – piena solidarietà nei confronti dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno

PUGLIA POPOLARE BRINDISI: PIENA SOLIDARIETA’ NEI CONFRONTI DEI GIORNALISTI DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Gli organismi dirigenti di Puglia Popolare della città di Brindisi esprimono piena e convinta solidarietà nei confronti dei giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno, molti dei quali sono stati collocati in cassa integrazione a zero ore.

Si tratta di una decisione aziendale che non è in alcun modo condivisibile perché distrugge la storia di una testata giornalistica che ha fatto proprio dell’apporto di giornalisti di grandi capacità le sue fortune, ed aiutare i territori come la provincia di Brindisi, con le sue battaglie.

Pensare di privarsi di tali professionisti, magari sostituendoli con giovani retribuiti ad articolo, è una scelta che non può essere accettata.

E’ necessario, pertanto, che tutte le istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali scendano in campo a tutela di un patrimonio dei pugliesi e dei diritti dei giornalisti colpiti dalla mannaia degli editori.

Puglia Popolare – Brindisi