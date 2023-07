PUGLIA POPOLARE: CANTIERE ABBANDONATO AD ANGOLO CON CORSO GARIBALDI!

Al Sig. Sindaco

Con la presente ci preme evidenziare il grave disagio che da qualche settimana, sta creando un piccolo cantiere che sembrerebbe abbandonato per il fatto che non si notano movimenti di operai ecc ma si presenta come un ammasso di masserizie con delle chianche divelte e dei cartelli stradali buttati a terra. Inoltre non vi è nessun cartello a segnalare lavori in corso, nella centralissima via De terribile, ad angolo con corso Garibaldi, in pieno periodo di massima affluenza di cittadini e turisti. Tale situazione appare proprio inaccettabile oltre poi ad evidenziare altre situazioni lungo i corsi ed in modo particolare Corso Garibaldi sempre sporco , ma i mezzi lava marciapiede e corsi che fine hanno fatto, non rispettano il programma del lavaggio di alcune piazze e dei Corsi ?

La direzione di Puglia Popolare