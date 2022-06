PUGLIA POPOLARE – COORDINAMENTO CITTADINO CON CASSANO

Si è svolto nella il Coordinamento cittadino di Puglia Popolare alla presenza del Coordinatore Regionale Senatore Massimo Cassano del vice segretario regionale Carlo Laurora e della responsabile regionale del Movimento femminile Francesca Ozza. Nel corso dell’incontro, dopo la relazione introduttiva del Segretario Cittadino Raffaele Iaia , il quale ha illustrato la situazione politico amministrativa della città di Brindisi e delle sue varie complessità in un momento particolare di confronti e dibattiti su grandi temi, come ad esempio lo sviluppo produttivo delle Imprese e delle attività portuali, oltre ad anticipare che a breve ci saranno nuovi ingressi. Il Sen Cassano ha rivolto a tutti i presenti i saluti ed è stata fatta un’analisi dei risultati ottenuti nelle ultime votazioni amministrative a livello regionale , i dati ci confortano in quanto nei comuni al di sopra di 15 mila abitanti PugliaPopolare risulta essere il terzo partito a livello regionale dopo il PD e Fratelli d’Italia. Questo risultato non è un punto di arrivo ma deve essere lo stimolo per continuare a lavorare ad allargare la grande famiglia per presentarsi compatti alle prossime scadenze elettori. Il movimento dei Popolari di Brindisi ringrazia il Sen Cassano per la sua presenza all’incontro e sicuramente con la sua guida riusciremo a fare per la città di Brindisi, che da troppo tempo è la cenerentola della Puglia, grandi cose. Inoltre come segretario cittadino rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al neo costituito gruppo “INSIEME” nato di recente nella città di Brindisi e che sicuramente contribuirà alla crescita del dibattito politico.

Il coordinamento cittadino