PUGLIA POPOLARE – COSTERNATI PER LA PERDITA DI MICHELE ROTONDO

Siamo costernati per la perdita del caro amico Michele Rotondo una persona che oltre ad essere un padre e marito dedito alla famiglia ha sempre lavorato per la nostra città. Per 40 anni ha lavorato nel comune di Brindisi nel settore delle Attività produttive e da circa un anno era collocato in pensione. In questo ultimo periodo aveva aderito al progetto di Puglia Popolare per continuare il suo impegno a servizio della città di Brindisi. Siamo vicini alla moglie e alle sue adorate figlie in questo triste momento.

Il coordinamento cittadino di Puglia Popolare