Puglia Popolare – Lettera al Sindaco per migliorare l’accoglienza

La stagione crocieristica è iniziata e, in parallelo, quella del traffico merci e passeggeri sembra già in aumento rispetto a pochi mesi fa. Sindaco, ci rivolgiamo a Lei affinché possa attivarsi al fine di migliorare alcuni aspetti organizzativi, di viabilità e accoglienza per la stagione sia crocieristica che turistica, anche a beneficio di tutti coloro che transitano in città come passeggeri e autotrasportatori in vista dell’imbarco a Costa Morena per la Grecia o L’Albania. Inoltre, occorre migliorare i rapporti con altri enti che hanno competenze e interessi su zona industriale e porto, in primis il Consorzio Asi e l’Autorità Portuale, i quali devono essere operativi e interagire con il Comune di Brindisi e, in sinergia con quest’ultimo, impegnarsi per far sì che si possano offrire maggiori servizi in termini di efficienza e qualità.



La sinergia con l’Autorithy (il cui impegno ha consentito un notevole incremento del traffico portuale) e il Consorzio Asi (che in tale contesto detiene aree ed infrastrutture di propria competenza) va dunque incentivata e il tutto va raccordato in relazione ai dettagli organizzativi, a condizione però che ciò avvenga in termini brevissimi, prima che la stagione estiva entri nel pieno e che la carenza di servizi e organizzazione divenga evidente. In quest’ottica, riteniamo sia importante che l’Amministrazione individui e responsabilizzi un referente che possa fungere da collante operativo tra i vari Enti per la soluzione di problematiche che possono migliorare alcuni aspetti di accoglienza e vivibilità della città.



Al contempo, è già in corso anche il grosso lavoro da fare per prepararsi all’evento mondiale del G7. Occorre, dunque, uno sforzo da parte di tutti, se davvero vogliamo che la città possa dare il meglio di sé fino al 15 giugno per tutte le attenzioni che il G7 porterà a livello mondiale: si parla di migliaia di presenze di forze dell’ordine e di Tv italiane ed estere che, inevitabilmente, saranno anche osservatori non solo dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni, ma anche della qualità dei servizi offerti.



Nel frattempo, la stagione portuale proseguirà, di conseguenza non facciamoci trovare impreparati e, soprattutto, mettiamo da parte ogni maldestro tentativo di fare leva sullo “scarica barile” in tema di responsabilità. Al contrario, bisogna risolvere i problemi attraverso la concertazione e l’unità di intenti. Brindisi occupa una posizione strategica nel Mediterraneo: restituiamole la sua importanza.



La direzione di Puglia Popolare