PUGLIA POPOLARE: PIU’ ATTENZIONE ALLA PULIZIA DELLE STRADE PERCORSE DA PASSEGGERI E AUTOTRASPORTATORI DIRETTI AL PORTO

Ecco la nota di Puglia Popolare di Brindisi:

AL SINDACO DI BRINDISI

Signor Sindaco, da pochi giorni è iniziato il suo mandato con la nuova amministrazione e sicuramente avrà molte cose a breve e lungo termine da programmare e realizzare per la citta di Brindisi. Le vorrei segnalare, tra le urgenze, un minimo di manutenzione e pulizia delle strade in quanto con l’ inizio della stagione estiva gia avviata aumenta anche il traffico turistico e di autotrasportatori che transitano da Brindisi per imbarcarsi a Costa Morena.

In modo particolare, Le segnaliamo le strade che dalla superstrada si raccordano per la Zona industriale e le rispettive Strade o Vie che portano a costa morena Ovest, come parte di via Enrico Fermi, la strada prolungamento via A. Titi e Via Fiume piccolo che costeggia lo zuccherificio, Via Ettore Majorana, Ecc, già di competenza del Consorzio Asi e ora gestite dal comune, che sicuramente per la presenza di erbacce ed altro non rappresentano un buon biglietto da visita, ma soprattutto tale manutenzione è importante per la sicurezza stradale per le centinaia di autotrasportatori e automobilisti che ogni giorno invadono queste arterie per raggiungere costa Morena per il relativo imbarco. Altra attenzione meritano successivamente, con uno studio più appropriato, le vie d’ingresso alla città, come porta Lecce, via prov. S. Vito ecc.

La direzione di Puglia Popolare