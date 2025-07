Puglia Popolare – Si colleghi Lido Cerano con il trasporto pubblico

Spett.le STP

alla c.a. Della Presidente

Al Sig. Sindaco di Brindisi

Al Presidente della Provincia

I cittadini di Brindisi ed in modo particolare quelli di Tuturano, stanno riscoprendo lido Cerano, a sud di Brindisi, una spiaggia che negli anni passati, e stata molto frequentata, prima dell’avvento della Centrale Enel. Ora che tutto è fermo, quell’area sembra essere tornata a vecchi ricordi, con la possibilità di una piacevole balneazione.

Da tempo i cittadini di Tuturano, però, chiedeno la possibilità di ripristinare un collegamento con autobus della STP, anche se piccolo e per fasce orarie, che possa dare la possibilità a tanti cittadini di usare un mezzo pubblico, come avviene per altre realte.

Lo stesso interesse si chiede al Sindaco ed al Presidente della Provincia per le proprie competenze, oltre che soci della stessa società, affinche, laddove ci siano delle problematiche di sicurezza stradale, si possa intervenire nell’immediato.

Il coordinamento di Puglia Popolare Brindisi