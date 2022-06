PUGLIA POPOLARE: SIAMO IN CRESCITA IN TUTTA LA REGIONE

Questa tornata elettorale amministrativa con le solite dichiarazioni dei partiti che si proclamano “tutti vincitori” stride con i dati pugliesi usciti dalle urne.

Evidente il successo del civismo moderato ovunque, ma c’è un solo modo per misurare l’appeal delle varie liste, fare la media dei risultati ottenuti nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove ognuno, se aveva capacità ed organizzazione, poteva presentarsi con il proprio simbolo.

Ebbene i dati Pugliesi tratti dai 18 Comuni al voto sopra i 15 mila abitanti dice questo:

Percentuali amministrative Puglia 2022 (18 comuni a doppio turno)

PD 9.6%

FDI 6.8%

PUGLIA POPOLARE 5.3% (Cassano)

FORZA ITALIA 3.69% NOI DI CENTRO POP 3.49%

CINQUE STELLE 3.2%

CON 2.0%

LEGA 0.51%.

“Questo dato rafforza le nostre convinzioni che Puglia Popolare è l’unico Movimento organizzato e presente su tutto il territorio regionale dal Salento alla Capitanata” come nel nostro piccolo abbiamo contribuito alla rielezione del Sindaco di San Michele S.no, ha dichiarato il Coordinatore Regionale Massimo Cassano “capace di cogliere il vuoto lasciato dai partiti canonici distanti dai territori”.

Il Coordinatore Provinciale di Lecce Luigi Mazzei rafforza l’idea dichiarando “la soddisfazione di essere presenti nel Salento, come dimostrato anche in questa tornata con il brillante risultato della nostra lista a Galatina e l’elezione di tanti Consiglieri comunali nei paesi con meno di 15 mila abitanti, come, tra l’altro, accaduto in tutto il territorio regionale, fa comprendere l’attrattività del nostro progetto civico e popolare ispirato a chiari valori europeisti”.

Puglia Popolare

Ufficio Stampa Coordinamento Regionale