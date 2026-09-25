“Puglia ti vorrei”. A Brindisi i giovani protagonisti delle politiche del futuro



Partecipazione e confronto a Palazzo Guerrieri. Dall’ascolto delle nuove generazioni, una nuova

opportunità: dall’8 ottobre il Nodo Galattica di Brindisi accompagnerà i giovani verso “GO! –

Generazione in Orbita”

Ascoltare i giovani, partire dai loro bisogni e dalle loro idee e

trasformare la partecipazione in opportunità concrete. È questo il filo conduttore che ha caratterizzato

l’incontro “Puglia Ti Vorrei – Agenda Giovani Puglia 2026”, svoltosi ieri, giovedì 24 settembre, a

Palazzo Guerrieri a Brindisi, nell’ambito delle attività di Galattica – Rete Giovani Puglia.

L’iniziativa, organizzata dal Nodo Galattica del Comune di Brindisi, ha rappresentato la tappa brindisina

del percorso partecipativo promosso nell’ambito delle Politiche Giovanili della Regione Puglia per

coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella costruzione dell’Agenda Giovani Puglia, lo

strumento triennale di programmazione delle politiche giovanili regionali.

L’incontro, partecipato anche da Miriam Caccavo (Youth worker territoriale – ARTI Puglia), è stato

partecipato e ha dato vita a un confronto aperto nel quale i giovani e operatori sociali hanno potuto

mettere al centro bisogni, aspettative, esperienze e idee, contribuendo alla riflessione sulle politiche e

sugli strumenti da sviluppare nei prossimi anni.

Un momento di ascolto che ha voluto riconoscere ai giovani non soltanto il ruolo di destinatari delle

politiche pubbliche, ma quello di protagonisti nella loro costruzione, partendo dalla conoscenza diretta

dei territori e delle comunità in cui vivono.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni e del territorio, tra cui Maria

Ciaccia, componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi; Maria Lucia

Vantaggiato, assessora del Comune di Brindisi con delega alle Politiche Giovanili; e Raffaella

Argentieri, vicepresidente del CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare una nuova e concreta opportunità rivolta ai giovani

brindisini: “GO! – Generazione in Orbita”, la misura promossa dalla Regione Puglia e da ARTI –

Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, pensata per

sostenere gruppi informali di giovani pugliesi under 30 che vogliono trasformare un’idea in un progetto

concreto per la propria comunità e il proprio territorio.

Il Nodo Galattica di Brindisi è stato selezionato per accompagnare i giovani in questo percorso e

avvierà le attività giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 16.00, presso Palazzo Guerrieri a Brindisi.