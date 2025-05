Puglia Walking Art: le Grandi mostre, il nuovo sito internet e l’arte fonte di sviluppo per il territorio

Un sito rinnovato perché subito ci si orienti riguardo alle Grandi mostre allestite da Puglia Walking art sul territorio della regione pugliese; tante occasioni per informarsi anche oltre gli eventi su come la Puglia cresca economicamente ed in professionalità specifiche grazie all’arte. In queste settimane che precedono le Grandi mostre in Puglia annunciate alla Bit di Milano ed organizzate da Micexperience Rete di Imprese è cliccando su https://www.pugliawalkingart.com/, che ci si può fare un’idea complessiva sul progetto, guardando alle origini e a come esso sia stato declinato, attuando diverse direttrici, dall’autoproduzione alla crescita di professionalità sul territorio, dalla capacità di fare rete coinvolgendo Comuni pugliesi che sommano la loro bellezza identitaria all’arte figurativa alla lungimiranza di stabilire collaborazioni con il Ministero della Cultura, chiamato anche a curare i beni custoditi da una regione che – lo dicono anche le riflessioni imbastite dalla Intelligenza artificiale – “vanta un ricco patrimonio culturale, con siti storici, aree archeologiche e borghi affascinanti”.

«Mentre si lavora alacremente per allestire le Grandi mostre che inaugureremo in estate è utile riflettere su come si sia stati capaci, lavorando in squadra con le necessarie professionalità, di alzare anno dopo anno, la qualità dell’offerta delle Grandi mostre – ha spiegato Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience Rete di Imprese -. È la qualità che porta i visitatori nei luoghi delle Grandi mostre: quelli che si trovano in Puglia per le vacanze e i pugliesi che anno dopo anno stanno avendo la possibilità, e ne stanno traendo i benefici, di stare con i più grandi nomi dell’arte europea e non solo a pochi chilometri da casa, utilizzando appieno quanto viene loro proposto anche come iniziative collaterali alle mostre stesse».

Ma vi è di più, perché Pierangelo Argentieri fa rilevare come «attraverso le Grandi mostre e la loro programmazione, sia cresciuta la professionalità di quanti lavorano in rete alla loro realizzazione – ha spiegato -. È di questi mesi l’aver anche instaurato relazioni stabili con il mondo della scuola e attraverso gli enti locali, che hanno siglato il protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, anche con le diverse Direzioni del Ministero della Cultura. Mentre si lavora alacremente per allestire le Grandi mostre che inaugureremo in estate, è utile riflettere su come si sia stati capaci, lavorando in squadra con le necessarie professionalità, di alzare anno dopo anno la qualità dell’offerta delle Grandi mostre – ha spiegato Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience Rete di Imprese -. Una Grande mostra non si programma un mese prima di farla, non la si acquista come se fosse un “pacchetto vacanze”, ma prima la si immagina, quindi si sceglie la squadra di professionisti in grado di realizzarla facendo rete con i diversi soggetti in qualche modo coinvolti in una rete professionale che fa crescere tutto intero il territorio pugliese – ha detto ancora il presidente di Micexperience -. E proprio nell’ottica di una crescita costante è importante sapere che stiamo lavorando a progetti di arte contemporanea, perché siamo convinti che la Puglia abbia tutte le caratteristiche per essere il luogo giusto per incoraggiare e far crescere nuove esperienze artistiche nell’ambito delle arti visive. Intendiamo essere ancora di più soggetto attivo nello sviluppo di questa terra, coinvolgendo nuovi segmenti di società e nuovi talenti».

«Non finirò mai di ripeterlo – ha concluso Argentieri -: proseguiamo sul nostro cammino di inserire la Puglia in un discorso culturale ed artistico di portata europea, ma vogliamo caratterizzarlo anche in un’ottica territoriale, che fa sentire questa esperienza artistica viva e presente anche alle nostre latitudini. Siamo convinti che ancora una volta il pubblico ci tributerà il consenso, avendo pensato come sempre a mostre, che siano davvero inclusive e un momento di crescita collettivo».