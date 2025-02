Pugliapromozione. Caroli-Spina: dopo le interviste rilasciate alla stampa l’avv. Dell’Olio venga in audizione regionale

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli e Tonia Spina hanno chiesto un’integrazione all’audizione sull’agenzia con l’ascolto dell’avvocatessa Nancy Dell’Olio



“Le ultime dichiarazioni dell’avvocatessa Nancy Dell’Olio aprono nuovi e inquietanti scenari sulla gestione (sarebbe più corretto dire mala gestione) in Pugliapromozione. Saremmo di fronte a un incarico promesso (il vertice dell’agenzia) all’avvocato dal presidente Michele Emiliano e poi ‘rimangiato’ per resistenze interne alla stessa struttura e a un nuovo ruolo il cui bando non è solo stato cucito su misura (ambasciatrice della Puglia) ma anche fatto vedere prima, con tanto di compenso deciso dalla stessa Dell’Olio. Saranno altri a stabilire se questo comportamento ha risvolti di natura penale (del resto la Dell’Olio ha presentato una denuncia), ma è evidente che siamo di fronte a un totale spregio della ‘cosa pubblica’ e alla gestione di atti della pubblica amministrazione come se fossero biglietti fra amici, o peggio pizzini…

“Riteniamo che sia quando meno necessario che l’avvocatessa venga a riferire in audizione quando affermato nelle interviste rilasciate alla stampa nell’audizione che abbiamo già richiesto ed è già programmata sulla gestione Minchillo. Sarebbe quanto meno importante che nella stessa audizione oltre al direttore di Pugliapromozione Luca Scandale, al quale Emiliano si è rivolto per far vedere il bando prima della pubblicazione, proprio lo stesso presidente per dargli l’opportunità avere un faccia a faccia con la Dell’Olio, nell’interesse di tutti e del Turismo pugliese.”