Pugliapromozione – Il ringraziamento di Danese all’ex direttore Scandale

“Nell’accogliere e nell’augurare buon lavoro al neo direttore generale dell’Agenzia del Turismo, Pugliapromozione, Paolo Grigolli, a nome di Confindustria Brindisi e del Distretto, intendo rivolgere a Luca Scandale, che in questi anni ha diretto l’Agenzia pugliese, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto sul fronte della promozione turistica della nostra Regione, diventata “destinazione” anche grazie alla sua visione di territorio e alle sue indiscusse competenze”.

Così il presidente di Confindustria Brindisi, nonché presidente del Distretto Nautico di Puglia, Giuseppe Danese, a commento della delibera della Giunta regionale con la quale si decide per il cambio al vertice di Pugliapromozione.

“Siamo certi- aggiunge il numero uno degli industriali brindisini, che si continuerà ad operare per rendere la Puglia un luogo sempre più attrattivo e turisticamente appetibile, attraverso l’organizzazione, il sostegno e la partecipazione ai grandi eventi che l’hanno messa in vetrina a livello mondiale. Basti pensare ad esempio al sostegno garantito da Pugliapromozione in fase di costruzione della rete dei porti turistici pugliesi, alla presenza istituzionale fissa in occasione dello Snim, all’avviso pubblico per il turismo marittimo. Azioni coordinate dal Distretto Nautico di Puglia, alle quali Pugliapromozione ha guardato con grande interesse per promuovere la nostra regione come destinazione nautica internazionale”.