PULIZIA ARENILI A FERRAGOSTO OSTACOLATA DALLE TENDE DEI BAGNANTI. MA I RIFIUTI SONO STATI RIMOSSI UGUALMENTE

In riferimento alle notizie di stampa riguardanti la mancata pulizia dei tratti di arenile non occupati da stabilimenti balneari nella giornata di ferragosto, Ecotecnica precisa che alle prime luci dell’alba le stesse spiagge erano già occupate da decine di tende (in particolare nell’ex Lido Poste) e questo ha reso impossibile – anche per questioni di sicurezza – l’utilizzo di mezzi meccanici. Ciò nonostante, sette operatori hanno comunque rimosso manualmente i rifiuti presenti sull’arenile, hanno sostituito i sacchetti nei cestini collocati appositamente in tali zone ed hanno rastrellato la sabbia dove non c’erano tende da campeggio ed ombrelloni.

In altri tratti di spiaggia libera, invece, è stato possibile intervenire radicalmente grazie all’utilizzo dei mezzi meccanici.

Di quanto accaduto, in ogni caso, Ecotecnica ha informato prontamente il comando della Polizia Municipale e l’Amministrazione Comunale.