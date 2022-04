PULIZIA DELLA SPIAGGIA E GARA DI PESCA AI RIFIUTI IN RICORDO DI FABIO LOZITO

Sono tantissimi gli appassionati di mare e di pesca che vogliono tributare un ricordo a Fabio Lozito, il titolare del negozio di pesca “Nautilus” scomparso prematuramente nei mesi scorsi. Da qui l’iniziativa che si svolgerà domani, domenica 24 aprile, e che consiste nella pulizia della spiaggia e in una gara di pesca ai rifiuti sul fondale marino di Acque Chiare, sul litorale nord di Brindisi. Fabio è stato sempre impegnato nella cura del mare grazie ad una passione commuovente per la natura e per le immersionio da sub per la pesca sportiva e ricreativa,

La moglie Alicia Lopez Martinez Alicia continua a condurre l’attività del marito Nautilus Pesca ed ha voluto organizzare una pulizia del fondale marino per commemorare suo marito Fabio, con la collaborazione del gruppo di Pesca Apnea Brindisi, Puliamo il Mare Brindisi, L’Argonauta, Decathlon Brindisi, Carbonio G.F.T, Omer Sub, Marea Sub e di tanti altri volontari. All’evento non competitivo potranno partecipare apneisti professionisti ed amatoriali in grado di immergersi.

In ogni caso, per la sicurezza dell’attività saranno presenti sub volontari ed una ambulanza.

L’evento avrà inizio alle ore 9.00.

Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto in beneficienza.

La pulizia della spiaggia sarà guidata del gruppo Puliamo il Mare Brindisi e potranno partecipare le famiglie.

Tutto avverrà anche sulla base dell’amore per l’ambiente e per la città di Brindisi.