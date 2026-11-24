PULIZIE OSPEDALIERE ASL BRINDISI, BLITZ DA 71 MILIONI DI EURO: LA CISL FP INSORGE. LACORTE: «ENNESIMO SCHIAFFO AI LAVORATORI E AI CITTADINI BRINDISINI»

È scontro frontale tra la Cisl Fp Taranto Brindisi ed i vertici della ASL di Brindisi. A far deflagrare la tensione è la Deliberazione n. 0003027 del 20 novembre 2026, con cui la Direzione Generale ha indetto una procedura aperta per l’affidamento esterno del servizio di pulizia e sanificazione per i prossimi tre anni, prorogabili fino al 2032, impegnando una somma eccezionale: oltre 57,6 milioni di euro a base d’asta, per un quadro economico complessivo che tocca i 71,2 milioni di euro.

Una mossa consumata nel silenzio, senza alcun passaggio preventivo con le parti sociali, che il Segretario Generale della Cisl Fp Taranto Brindisi, Giuseppe Lacorte, bolla senza mezzi termini come un vero e proprio tradimento istituzionale.

«Siamo di fronte a un blitz amministrativo inaccettabile che calpesta non solo i diritti dei lavoratori ma anche le più elementari regole di correttezza nelle relazioni sindacali» tuona Giuseppe Lacorte.

«La Direzione della ASL di Brindisi – prosegue – ha dimostrato di avere una memoria terribilmente selettiva: davanti al Prefetto e dinanzi alla Terza Commissione Sanità della Regione Puglia erano stati assunti impegni precisi, che prevedevano la condivisione del business plan di Sanitaservice e un confronto aperto prima di qualsiasi decisione. Ed invece, ci ritroviamo con una gara già bandita da oltre 71 milioni di euro, consumata alle spalle delle organizzazioni sindacali. È un atteggiamento scorretto e irrispettoso che svuota di significato i tavoli istituzionali e mina alla radice qualsiasi agibilità democratica».

Al centro della durissima contestazione del sindacato c’è anche il trattamento riservato al territorio brindisino, ancora una volta penalizzato rispetto al resto della Puglia. Mentre nelle altre province pugliesi il servizio di pulimento ospedaliero è stato internalizzato nelle rispettive Sanitaservice con l’applicazione del contratto della sanità privata (AIOP), a Brindisi si sceglie di vincolare l’azienda a un appalto esterno fino al 2032, applicando il CCNL Multiservizi, con costi della manodopera stimati in 25,3 milioni di euro nel triennio.

Una scelta che perpetua una disparità già consumata nel 2020, quando solo una parte dei lavoratori riuscì a entrare in Sanitaservice mentre in molti rimasero tagliati fuori.

«Ancora una volta il territorio brindisino, i suoi lavoratori e i suoi cittadini vengono trattati come figli di un Dio minore, maltrattati da scelte miopi e discriminatorie – incalza Lacorte – ed è indecoroso che chi opera ogni giorno nei reparti ospedalieri, esposto agli stessi rischi biologici del personale sanitario e garantisce un presidio essenziale contro le infezioni, venga pagato e inquadrato come un addetto alle pulizie civili. Così si legittima il dumping contrattuale con i soldi pubblici, generando un doppio standard vergognoso: la Regione Puglia, con le sue delibere e con l’accordo siglato appena il 12 novembre scorso con Cgil, Cisl e Uil, vieta ai privati accreditati di usare contratti al ribasso come il Multiservizi, e poi una ASL pubblica fa esattamente l’opposto. Con 30 punti assegnati al ribasso economico, a pagare il prezzo più alto saranno i lavoratori, tra tagli di monte ore e sotto-inquadramenti, e i cittadini brindisini, che vedranno a rischio gli standard igienico-sanitari degli ospedali».

Di fronte a quello che definisce un atto di arroganza istituzionale, la Cisl Fp ha già inviato una diffida formale chiedendo l’immediata revoca in autotutela della delibera e la convocazione urgente di un tavolo entro sette giorni, per valutare finalmente il business plan per l’internalizzazione o, quantomeno, riscrivere il bando ancorandolo ai contratti della sanità (AIOP/ARIS).

Ma l’appello ora chiama in causa direttamente chi governa il territorio e la Regione.

«Non resteremo a guardare mentre si consuma l’ennesimo scippo ai danni di Brindisi. Se entro sette giorni non arriveranno risposte concrete, siamo pronti a scendere in piazza e ad attivare ogni forma di mobilitazione consentita dalla legge – conclude Giuseppe Lacorte – a questo punto, però, è indispensabile che la politica locale e regionale batta un colpo. I consiglieri regionali del territorio, i sindaci e l’Assessorato alla Sanità non possono girarsi dall’altra parte davanti a un’Azienda Sanitaria che disattende gli impegni presi e umilia un’intera provincia. Chi ha responsabilità politiche a Brindisi e a Bari intervenga subito per fermare questa gara e restituire dignità ai lavoratori e alla sanità brindisina».