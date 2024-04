Punta del Serrone. Incuria e sporcizia ovunque…

Un posto unico, affascinante e di alto valore naturalistico per la macchia mediterranea presente e storico per le Case matte, ma unico anche per l’incuria e la sciatteria dominanti. E’ il parco di Punta del Serrone, sul litorale nord di Brindisi. Ammassi di rifiuti, porta rifiuti stracolmi, rovesciati e lasciati lì da settimane, plastica e tanto abbandono. Eppure, con le passerelle in legno appare uno dei punti più suggestivi della città. Ma l’inciviltà della gente e la scarsa attenzione dell’Amministrazione Comunale lo hanno trasformato in una discarica. Peccato.